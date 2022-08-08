График удобного питания

С нового учебного года в школах №№ 5 и 6 села Троицкое (Анивский район) решили оптимизировать блок питания. Местные власти с педагогами пришли к решению, что такой шаг сделает более удобным как график питания учащихся, так и график работы поваров.

Они числятся в штате обоих учебных заведений, но готовится все в школе № 5 – сначала для одного, потом для соседнего учебного заведения. Это порождало большие неудобства.

Для школы № 6 завтраки начинали варить с 4.30 утра, а поскольку блюда не могут находиться в термоконтейнерах больше двух часов, детей кормили сразу после первого урока. Пользы от этого было мало, ведь перед занятиями все подкрепляются дома. Ну а учащиеся соседнего учебного заведения питались позже.

Выход из ситуации нашли простой – блюда для обеих школ готовить будут одновременно на кухне школы № 5. К ее поварам в штат добавятся коллеги из школы № 6. Таким ресурсом можно без лишних усилий одновременно обеспечить горячей едой более 600 детей. Питание и здесь и там будет организовано на второй и третьей перемене.

Антон СМОЛЯКОВ.