Гран-при вручён молодому сахалинскому музыканту-хормейстеру

Выпускник южно-сахалинской гимназии № 3, ныне студент Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Румянцев стал обладателем высшей награды VIII международного конкурса хоровых дирижёров имени И. Михайловского.

Престижное творческое соревнование проходило в три тура.

Сначала оргкомитет просмотрел и прослушал все присланные на конкурс видеозаписи исполнения на фортепиано (наизусть) сочинения «Край любимый» Романа Леденёва на стихи Сергея Есенина из цикла «Венок Свиридову».

Во втором туре 29 представителей России и Белоруссии тянули жребий, выбирая партитуру из репертуара Тульского государственного хора, с которым им и предстояло работать в течение всего 12 минут.

Преуспевшие в таком экспромте выходили в третий тур. У него был формат гала-концерта лауреатов, где конкурсанты дирижировали Тульским государственным хором под партитуру, над которой работали во втором туре или, по решению жюри, под другую партитуру из репертуарного листа конкурса. Владимир Румянцев столь профессионально управлял прославленным коллективом во время исполнения хора П. Чеснокова «На реках вавилонских», что жюри присудило южносахалинцу Гран-при.

В качестве бонуса Владимир получил право на бесплатное участие в международных фестивалях-конкурсах, организованных Международной музыкальной ассоциацией в 2026 году.

Нынешнее творческое соревнование в Туле открыло новые имена молодых музыкантов-хормейстеров и, несомненно, повлияло на их профессиональное становление, обогатило опытом работы с прославленными коллективами.

Примечательно, что Владимир Румянцев и его брат Александр (тоже студент музучилища Российской академии музыки им. Гнесиных) продолжают династию. Их родители – педагоги дополнительного образования Елена и Георгий Румянцевы руководят вокальными коллективами южно-сахалинской гимназии № 3. Юные дарования благодаря талантливым преподавателям много раз становились лауреатами и дипломантами различных фестивалей и конкурсов, в том числе международных.

Людмила Николаева.