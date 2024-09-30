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Гроссмейстерская партия бегунов. В Южно-Сахалинске впервые прошли всероссийские соревнования по кроссу

Островные болельщики.

Лыжно-биатлонный центр «Триумф» вписал в свою историю новую страницу. Впервые на нем прошли соревнования на первенство и Кубок России по кроссу. Столь значительные событие состоялись в минувшую субботу, 28 сентября. За медали первенства и Кубка России боролись юноши и девушки 16 – 20 лет и опытные мастера в этом виде спорта мужчины и женщины.

Парад представления участников из регионов.

Молодёжь вела борьбу за подиум в первенстве России на дистанции 1 километр. Женщины должны были преодолеть три круга по 1 км, мужчины пять кругов по 1 км, ведя борьбу за Кубок России. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Мордовии и Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского, Красноярского краев, Владимирской, Сахалинской, Иркутской, Новосибирской областей и Еврейской автономной области. Всего на старт вышло 95 человек.

С приветственным словом к участником соревнований обращается заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

Открыли борьбу за медали первенства России девушки U16. С первых метров дистанции лидерство захватила представительница Приморского края Виктория Урсова. Юная спортсменка довольно уверенно преодолела километр и по праву завоевала золотую медаль. Второй финишировала сахалинская бегунья Вероника Груздо.

Медали ждут победителей и призеров соревнований.

Ещё одно серебро взяла спортсменка Сахалинской области Алиса Митрофанова. В возрастной категории U18 Алиса финишировала второй, уступив Ксении Утюжниковой (Забайкальский край) 9 секунд. Наша землячка Вероника Косвинцева в категории юниорок U20 замкнула тройку призеров. Подхватил медальную эстафету девушек Максим Игнатченко. На финише в возрастной категории U20 он уступил серебряному призеру Андрею Бычковскому (Иркутская область) меньше 2 секунд, победителю забега Егору Васильеву (Забайкальский край) – 3,3 секунды.

Серебряный призер в категории U16 Вероника Груздо (Сахалинская область).

Самыми ожидаемыми были забеги у женщин на 3 и мужчин на 5 километров. Здесь стартовали победители и призеры первенства и Кубка России. Именно поэтому поклонники этого вида спорта ждали на дистанции интересной борьбы. И эти ожидания сбылись.

Старт юношей U16.

Так, у женщин Оксана Буткова (Бурятия) и Дина Габдуллина (Ямало-Ненецкий автономный округ) первые два километра пробежали с одинаковым временем. Развязка этой борьбы должна была произойти на заключительном километре.

На дистанции Ксения Утюжникова (Забайкальский край).

На последнем затяжном подъеме Оксана ускоряется и убегает от Дины. Дальше надо было потерпеть и не позволить сопернице отыграть с трудом выигранные секунды. Оксана Буткова смогла преодолеть усталость и на финише была первой. Замкнула тройку призеров Анастасия Коношанова (Иркутская область).

Серебряный призер в категории U18 Алиса Митрофанова (Сахалинская область).

У мужчин борьба на дистанции 5 км напоминала гроссмейстерскую партию шахматистов. Первый километр дистанции Роман Троценко (Республика Бурятия), Антон Тыжинов (Иркутская область), Антон Чипизубов и Ренат Будаев (оба – Забайкальский край) пробегают в одни ноги за 2 минуты 58 секунд. На контрольной отметке 2 км эта четвертка вновь показывает одно время – 6:09.

Артем Белов (Забайкальский край).

После трех километров дистанции уже три человека в лидерах – Роман и два Антона. На четвертом круге Роман Троценко предпринял попытку убежать от преследователей и это ему удалось.

Победитель на дистанции 5 км Кубка России Роман Троценко (Республика Бурятия).

Финишировал Роман в гордом одиночестве. Серебряную медаль выиграл Антон Тыжинов, бронзу Антон Чипизубов.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

На дистанции №107 Елизавета Цыганова (Сахалинская область).
Последние десять метров дистанции 5 км у мужчин.
Слева направо –обладатель Кубка России среди мужчин на дистанции 5 км Роман Троценко (Республика Бурятия), №21-серебряный призер Антон Тыжинов (Иркутская область), №10- бронзовый призер Антон Чипизубов (Забайкальский край).
№5-победительница среди женщин Кубка России Оксана Буткова (Республика Бурятия), №1-серебряный призер Дина Габдуллина (Ямало-Ненецкий автономный округ).
На последних метрах дистанции.
Финиш юниоров в категории U20 №43-победитель первенства России Егор Васильев (Забайкальский край), №108-серебряный призер Андрей Бычковский (Иркутская область), №81- бронзовый призер Максим Игнатченко (Сахалинская область).
На дистанции кросса.
Все силы отданы борьбе за медали первенства.
На дистанции спортсменки категории U18 Анна Струкова (Сахалинская область) и №68 Виктория Потапова (Еврейская автономная область).
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