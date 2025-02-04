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Гроздья рябин Южно-Сахалинска спасают пернатых от голодной смерти

Ну вот, как и ожидалось, в областном центре нашлись рябиновые едоки. Еще совсем недавно внимательные горожане интересовались: почему никто из пернатых не лакомится шикарным урожаем рябины в городе. После очередного многоснежного циклона в окрестных лесах у птиц возникли трудности с питанием – вот и потянулись они ближе к людям.

Сейчас в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, на деревьях у православного храма по ул. Комсомольской, в минипарке у гостиницы «Лада» можно видеть интересных пёстрых птах размером меньше голубя. Они издают отрывистые звуки, то и дело перелетают с места на место, склевывают алые ягоды целиком, не выковыривая из них семечки и роняя их на снег. Что это за птицы?

– Это бурые дрозды, – рассказывает наш постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков. – Птицы местные, сахалинские. Хотя в неурожайные годы к ним могут присоединяться и сородичи, прилетающие с материка. Дрозды – птицы осторожные, выбирают места в городе, где есть укромные уголки, где можно укрыться от сторонних взоров и переночевать на хвойных деревьях, защищающих от студеного ветра и снега. А главное – чтобы рядом был корм, в данном случае рябина.

Помимо дроздов, в парке можно встретить нарядных дубоносов, несколько видов синиц, поползней. Ближе к весне ожидаем свиристелей – они тоже большие любители полакомиться рябиной.

Семён РЕЧКИН.

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