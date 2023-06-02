Группа депутатов Госдумы в 368 человек внесла законопроект о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий. Сообщество трансперсон утверждает, что этот запрет приведет к росту числа нелегальных операций и самоубийств.

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