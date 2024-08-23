Группа «SAHALIN»: музыкальный «привет» островитянам из Сибири

С этим коллективом редакция «Советского Сахалина» знакома и тесно дружит.

Ставшая известной в Сибири, группа «SAHALIN» совершенно случайно попала в поле зрение журналистов. Песня «Буревестник» даже стала участником проекта «Воспетые острова» и получила свою порцию славы сахалинцев. На фестивале авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» журналисты встретились с лидером и основателем группы «SAHALIN» Михаилом Махалиным и ещё раз спросили, чем же так зацепил сибиряков далёкий остров Сахалин.

Как оказалось, неспроста Михаил дал такое название группе. Он по образованию лётчик гражданской авиации. И первая его командировка в роли второго пилота авиалайнера была именно на наш остров. Уже тогда Махалин влюбился в Сахалин.

– Я был поражён масштабом острова и его красотой несмотря на то, что впервые здесь оказался зимой. Уже тогда мне было здесь комфортно, и это состояние запало в душу. Потом много раз прилетал сюда и всегда говорил: не нужна нам заграница, чтобы покататься на лыжах или искупаться в море. Для этого есть Сахалин. И эта любовь к острову постепенно переросла в название группы и в некоторые песни, – рассказал Михаил.

Зацепил наш остров не только основателя группы, но и его коллег Данила Баулина и Софию Санжаровскую. В прошлом году они впервые гостили на Сахалине и мечтали вернуться сюда вновь. И вот приглашение участвовать в фестивале «Крылья Сахалина». В перерывах между репетициями музыканты успели немного прокатиться по Сахалину. Побывали на маяке «Анива», с которым у них особая связь, заглянули на Чёртов мост и бухту Тихую.

Группа «SAHALIN» родом из Новосибирска. Музыканты собрались вместе благодаря социальным сетям. Популярность обрели не сразу. В музыкальной сфере большая конкуренция. Первые альбомы «Против правил» и «Земля-2» долго не приносили успеха. Но Михаил со своими коллегами делали упор на долгую и планомерную работу.

Сейчас «SAHALIN» уже вовсю выступает на крупных рок-фестивалях страны. Собирает аншлаги в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. На Сахалине музыканты выступили уже второй раз на фестивале «Крылья Сахалина».

– Мы любим ездить в регионы. И чем дальше от Москвы, тем аудитория теплее, дружелюбнее. Ну а Сахалин – куда уж дальше? – говорит Михаил.

Пока самая дальняя точка для сольных концертов группы была в Иркутске. Но в планах у музыкантов дать концерт и в Южно-Сахалинске – ближе к зиме. Всё зависит от самого Махалина. После перерыва в 2,5 года он вернулся в авиацию и пока успешно совмещает основную профессию и музыку. Хотя сам отмечает, что когда-то придётся сделать выбор: авиация или творчество.

Как рассказал Михаил, полюбившийся сахалинцам клип на песню «Буревестник» снимали на маяке «Анива». Музыкант с оператором днём и ночью собирали великолепные кадры. Лидер группы признаётся: было страшно. Связи нет, ветер, крики чаек, заброшенный маяк… Да и на следующий день море так разбушевалось, что музыкант думал – лодка за ними уже не придёт. Но все сложилось удачно, и на вторую ночёвку на маяке оставаться не пришлось.

Но вновь возникла проблема. К моменту, когда начали монтаж клипа, оказалось, что исходные кадры все пропали. Ситуация крайне неприятная, всё же было потрачено столько сил и времени. Но удача улыбнулась группе. Всё нашлось, и в свет вышел удивительной красоты клип. Здесь и чайки летают, и завораживающий вид на маяк с высоты, и Михаил отчаянно карабкается на высоту, круче голливудских актёров в боевиках.

«Буревестник» – не единственная композиция в репертуаре группы, связанная с нашим островом. Вспоминают Сахалин в песне «Дожди». А в прошлом году музыканты выпустили ставший хитом трек «Давай улетим на Сахалин». На фестивале «Крылья Сахалина» зрителям продемонстрировали клип на эту песню из кадров природы острова, присланных фанатами группы.

Анастасия КАРАМУШКИНА.