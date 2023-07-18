Группа сахалинцев, цинично расстрелявшая в феврале стадо северных оленей, отправится на скамью подсудимых

Региональное следственное управление сообщило о завершении расследования этого громкого дела. Обвинение в незаконной охоте при отягчающих обстоятельствах предъявлено четверым участникам февральской бойни. К отягчающим обстоятельствам в данном случае относятся: использование механических транспортных средств, отстрел краснокнижных животных, на которых охота запрещена, действие группой лиц по предварительному сговору и причинение крупного ущерба (ч.2 ст.258 УК РФ).

Расследование проводили сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ. Установлено, что преступление произошло в период с 18 по 23 февраля у реки Дуна Охинского района. Браконьеры на снегоходах, вооруженные огнестрельным оружием, уничтожили не менее 26 особей северных оленей. Среди них было немало беременных самок.

Затем браконьеры разделали туши оленей, мясо забрали, а все остальное оставили на месте преступления. Мясом впоследствии распорядились по собственному усмотрению. Ущерб государству составил более 4,7 миллиона рублей. Принятыми следствием мерами ущерб полностью возмещен.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Советский Сахалин» освещает эту историю с самого начала. Уголовное дело по факту браконьерства было возбуждено в феврале, причем резонансную историю взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В марте стало известно о двух задержанных подозреваемых. Один из них – 42-летний охинец, ранее неоднократно попадавший в поле зрение правоохранительных органов, второй — 43-летний индивидуальный предприниматель, уроженец Углегорского района, прописанный на материке.

При обыске у них изъяли более 10 снегоходов, сани-волокуши, оружие и боеприпасы. В гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях обнаружены тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей и другими биоресурсами.

В ведомстве дополнили, что и другие два участника — сахалинцы из этих двух районов. Все раскаялись и сотрудничали со следствием.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

Часть 2 статьи 258 Уголовного Кодекса РФ предусматривает наказание от штрафа в размере от полумиллиона до 1 миллиона рублей и вплоть до лишения свободы на срок 2 – 5 лет.

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