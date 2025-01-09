Грядёт особенный год. Его главные герои – соотечественники-победители

Если раньше защитников Родины по традиции мы чествовали в День воинской славы – 23 февраля, то в 2025-м дань памяти и уважения героям будем отдавать все двенадцать месяцев. Повод для этого юбилейный, исторический. В честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне указом Президента России нынешний год объявлен Годом защитника Отечества.

А таких заступников у страны в годы военного лихолетья и вооружённых конфликтов было много миллионов. Вот и сейчас за независимость и суверенитет Родины в Донбассе и Курском приграничье героически сражаются участники специальной военной операции. Они противостоят не только озверевшим украинским нацистам, но и наёмникам из стран НАТО.

Многотрудное дело – приближать победу, но наши бойцы, порой ценою жизни, изо дня в день вершат эту ратную работу. Так что, вне всякого сомнения, 2025-й – и их знаковый Год. Как, впрочем, и всех россиян, помогающих тем, кто за «ленточкой» решает непростые боевые задачи.

С Годом защитника Отечества многие вполне оправданно связывают патриотические устремления, надежду на сплочённость народов перед лицом беды и верность исторической памяти. Не случайно ключевыми акциями в стране станут «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Сахалинцы и курильчане также будут их участниками.

Уже стартовал проект «Побе­да одна на всех» о вкладе народов СССР в борьбу с фашизмом. Весной на Поклонной горе откроется экспозиция «Путь к Победе». Она расскажет о том, как каждый регион помогал Красной Армии одолеть врага. И островитянам будет о чём поведать стране – их отцы, деды и прадеды самоотверженно трудились в тылу.

Известные живописцы и молодые художники в этом году смогут стать экспозиционерами специального проекта «Вернисаж Победы». А кинопрокатчики обещают устроить для зрителей бесплатные кинопоказы о легендах советского кино с выставками афиш и плакатов военных лет.

Продумываются сценарии международного историко-культурного форума «Победа в единстве» и V международного кинофестиваля.

Для учеников школ пройдут уроки мужества, тематические выставки, конкурсы сочинений, экскурсии по местам боёв.

Для широкой аудитории запланирован общероссийский «Диктант Победы». А любители народного творчества смогут поучаствовать в финале фестивалей «Салют Победы» и «Вместе мы – Россия».

Несомненно, к федеральным патриотическим инициативам прибавятся и свои, региональные. И «Советский Сахалин» непременно расскажет о них более подробно.

Людмила Николаева.