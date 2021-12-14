Губернатор дал старт «Ёлке желаний» в Сахалинской области

Благотворительная акция помогает исполнять мечты ребят из детских домов, многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

Перед началом заседания в правительстве области Валерий Лимаренко предложил руководителям органов власти присоединиться к «Ёлке желаний».

– Приближается, пожалуй, самый любимый праздник детей и взрослых. Новый год – это время чудес и добрых дел. На нашей ёлке собраны заветные мечты юных сахалинцев и курильчан. Предлагаю нам с вами выступить в качестве Дедов Морозов и исполнить их, – сказал он.

Благотворительная акция помогает исполнять мечты ребят из детских домов, многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

В этом году более 2500 сахалинских ребят написали Деду Морозу о том, что бы они больше всего хотели получить на Новый год. Некоторые из этих писем стали шарами на Ёлке желаний.

Даша Полковниченко мечтает о ноутбуке, чтобы смотреть развивающие программы для восстановления зрения. Никита Савельев – особенный мальчик, он не может ходить в школу и хочет компьютер для онлайн-занятий. Елизавета Комрадова из Стародубского часто ездит с родителями в больницу. И чтобы дорога проходила веселее, девочке нужен планшет с мультиками. Мечты детей исполнят председатель и зампреды регионального правительства.

Губернатор снял с ёлки шар с желанием Артура Федотова из Охи. Мальчик мечтает увидеть Москву, погулять по Красной площади и побывать в детских развлекательных центрах.

На Ёлке желаний в областном правительстве – 33 шарика. Валерий Лимаренко подчеркнул: каждое желание обретет доброго волшебника, который воплотит детские мечты в жизнь, сообщает пресс-служба регионального правительства.