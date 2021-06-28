Губернатор обратил внимание мэров на неудовлетворительные поставки рыбы

Более 85 тонн свежевыловленной рыбы реализовали в торговой сети региона с начала года. Большая часть продукции была продана в магазинах Южно-Сахалинска, Корсакова и Анивы. В остальных муниципальных образованиях — более скромные объемы.

Проект «Доступная рыба» реализуется на Сахалине уже несколько лет. Продажи носят сезонный характер и зависят от ситуации на промысле. С начала года началась реализация пяти видов продукции. Цены самые демократичные и зависят от географии того или иного муниципалитета. Камбала в местных магазинах стоит от 28 до 80 рублей за килограмм, минтай — от 40 до 90, треска — от 37 до 90, сельдь — от 33 до 45, а мойва — от 30 до 80 руб./кг.

На рабочем совещании в правительстве губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание глав муниципальных образований на неудовлетворительные поставки рыбы по доступным ценам. Было отмечено также нарушение ритмичности поставок, которые должны были осуществляться не менее двух раз в неделю.

— Если вы считаете, что жителям ваших районов рыба не нужна – делайте официальное заявление, скажите об этом во всеуслышание. Но я с такой позицией категорически не согласен. Уверен, что и люди — тоже, — заявил глава региона, обращаясь к мэрам.

Сейчас список дешевой рыбы расширился. Добавились корюшка, терпуг, красноперка и кунджа. Их также планируют продавать по доступным ценам. Местами реализации традиционно станут ярмарки и социальные магазины.

Мэрам осталось лишь обратить на дешевую рыбу самое пристальное административное внимание. И завозить ее в муниципалитеты согласно графику. Народ за это только спасибо скажет.

Владимир БОЛОТОВ.