Губернатор озадачил мэров — им теперь тоже предстоит отчитаться перед населением

Главы муниципальных образований должны публично выступить с подробными докладами о своей деятельности до конца июля. Мероприятия необходимо организовать с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Об этом Валерий Лимаренко заявил в ходе совещания по анализу выполнения ключевых показателей эффективности руководителей районов Сахалина и Курил.

– Жители должны знать, что происходит в их городских округах – где идут стройки, насколько эффективно ремонтируются дворы и дороги, какие социальные программы реализуются, что делается для обеспечения людей доступными и качественными продуктами питания, в том числе – свежевыловленной рыбой. Решение многих вопросов зависит от участия региональных властей, поэтому на собраниях обязательно будут присутствовать профильные специалисты областного правительства, – подчеркнул губернатор области.