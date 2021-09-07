Губернатор подписал соглашение о создании туристической инфраструктуры в регионе

Подписание двухстороннего соглашения между правительством островного региона и корпорацией «Туризм.РФ» состоялось в рамках Восточного экономического форума в павильоне Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение предусматривает совместную работу по реализации крупных инвестпроектов туристско-рекреационных кластеров в рамках федеральной программы «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Это позволит создать более комфортные условия для отдыха сахалинцев и курильчан, а также гостей региона, создаст новые рабочие места. Предусмотрено строительство новых гостиниц, смотровых площадок, экотроп и других объектов туристической инфраструктуры как на Сахалине, так и на Курильских островах, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

– Сахалин с каждым годом набирает всю большую популярность для путешествий внутри страны. Здесь уникальная природа, красивые пейзажи. Но в регионе пока недостаточно инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха. В рамках соглашения мы совместно с правительством региона начнем работу по ее созданию.

Первым шагом станет разработка концепции развития туризма и поиск тех направлений и сервисов, что будут интересны гостям региона и принесут области максимальный социально-экономический эффект. Естественно, создавая новые инфраструктурные объекты и прокладывая к ним коммуникации, мы будем заботиться о состоянии окружающей среды. При отборе инвестпроектов, приоритет отдадим тем, кто используют принципы устойчивого развития, – отметил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Для потенциальных инвесторов островной регион предлагает к реализации проектов по созданию инфраструктуры в рамках 5 туристско-рекреационных кластеров.

Один из них касается создания туристической и горнолыжной инфраструктуры на территории СТК «Горный воздух». В рамках реализации проекта планируется создание гостиничных комплексов, объектов питания, дополнительных подъемников и новых горнолыжных трасс.

Туристско-рекреационный кластер (ТРК) «Лагуна Буссе» включает в себя около 10 точек показа, входящих в популярные туристические маршруты юга острова: мысы Птичий и Евстафия, бирюзовые озера, бухта Тихая и другие природные достопримечательности. Реализация проекта позволит создать более комфортные условия для отдыха жителей и гостей региона. Для этого предполагается создание целого ряда объектов: резорт-комплекса с бассейном (отель-курорт), спортплощадками и рестораном, коттеджей вблизи озера, базы отдыха и рыбного ресторана, шале-комплекса, гостевых домов для рыбаков и охотников, глэмпингов (комфортно организованный отдых на дикой природе), а также устройство экологических пеших троп, благоустройство смотровых площадок.

На Итурупе в рамках ТРК «Ориентал Резорт» предполагается создание объектов инфраструктуры – гостиниц, экотроп, смотровых площадок, обустройство горячих источников, строительство причального сооружения, горнолыжного комплекса. Проект обеспечит рабочими местами более 500 курильчан.

ТРК «Архипелаг Онекотан» охватывает сразу 8 северных курильских островов – Онекотан, Парамушир, Атласова, Шумшу, Харимкотан, Шиашкотан, Рыпонкича и Расшуа. Масштабный проект включает в себя строительство гостиниц и сети глэмпингов, обустройство экологических троп и источников, животноводческих ферм, рыбоводных заводов. Одним из первых объектов в рамках кластера станет 3-звездочный отель «Алаид» на острове Парамушир.

Проект «Южные Курилы» включает в себя два острова – Кунашир и Шикотан. Здесь планируется строительство гостиничных комплексов, благоустройство термальных источников, пеших троп. Главный акцент проекта сделан на экотуризме, сохранении первозданности природы.

Отметим, ранее в рамках Восточного экономического форума уже состоялось подписание нескольких важных для Сахалинской области соглашений. Одно из них касается реализации крупного инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса на острове Итуруп, второе – организации зимней туристической чартерной программы на Сахалин, которую планируют запустить в декабре этого года в продолжение летней.