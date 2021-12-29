Губернатор поручил усилить контроль на объектах ТЭК и ЖКХ в период новогодних и рождественских праздников

Руководители профильных ведомств обеспечат контроль на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области. В зоне особого внимания – котельные, водозаборы, очистные сооружения, АЗС, электростанции и линии электропередачи.

– Важно, чтобы в праздничные дни все системы работали стабильно. Для этого следует обеспечить постоянный мониторинг их работы – все недочеты следует оперативно устранять. Люди и техника должны быть готовы к решению задач любой сложности. Расслабляться нельзя. Необходимо сделать так, чтобы сахалинцев и курильчан ничего не беспокоило во время праздничных каникул, – отметил Валерий Лимаренко.

Также в период новогодних и рождественских праздников в островном регионе усилят меры безопасности – общественный порядок в эти дни на островах будут охранять сотрудники полиции, нацгвардии, частных охранных организаций и представителей добровольных народных дружин.

Обеспечить дополнительные меры безопасности в период праздников поручено также руководителям муниципалитетов. Особое внимание будет уделено вопросам хранения, реализации и использования пиротехники, сообщает пресс-служба регионального правительства.