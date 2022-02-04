Губернатор поручил в сжатые сроки исправить выявленные на газовых сетях нарушения

После аварии в системе газоснабжении Троицкого проведена проверка газовой инфраструктуры в Южно-Сахалинске и в Анивском районе. Обследование проходило в тех населенных пунктах, где используется аналогичная схема обеспечения теплом от газовых котлов – в Ново-Троицком, Дальнем и 25 микрорайоне Южно-Сахалинска.

Как уже сообщалось, 13 января из-за скачка давления на газораспределительной сети в Троицком, эксплуатируемой ООО «ПромСервис», без света и тепла остались более 2 тысяч жителей Анивского района. Всего авария затронула 23 многоквартирных дома и 177 – частных. Ответственные службы обошли все квартиры в селе, имеющие газовое оборудование, и проверили надежность его работы. 15 января в Троицком возобновили подачу газа. В работах в общей сложности участвовали 64 человека и 17 единиц техники.

В ходе проверки энергетики обнаружили нарушения в работе эксплуатирующих организаций. В частности, на сетях не проводили плановый ремонт и не осуществляли систематическое обслуживание оборудования. Кроме того, на объектах отсутствуют инструкции по пожарной безопасности, а также специалисты, отвечающие за нее. Выявлен ряд ошибок в ведении технической документации.

– Эксплуатирующие организации в срочном порядке должны устранить все выявленные нарушения. Это вопрос безопасности наших жителей, поэтому его решение должно находиться на строгом контроле областного министерства энергетики и руководства муниципальных образований. Нельзя допустить повторения ситуации, которая произошла в Троицком, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В рамках второго этапа обследование газовых сетей проведут в Охинском районе. Проверка состоится в феврале.

– Работы по устранению недочетов на объектах газовой инфраструктуры проведем с наступлением тепла. Кроме того, до начала отопительного сезона жилые дома Троицкого подключим к новой газовой сети. Она придет на смену действующей системе газоснабжения, – отметил региональный министр энергетики Михаил Гузенко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ему поручено контролировать работу по устранению недочетов.