Губернатор провёл очередной личный прием членов семей воинов, несущих службу в зоне СВО

Встреча состоялась в партийном штабе «Единой России» в Южно-Сахалинске.

Каждое обращение родственников воинов находится на контроле правительства области.

— Важно, чтобы боец знал: его семья не осталась один на один с проблемами. Помогая родственникам воинов, мы укрепляем нашу армию. Поэтому все их обращения должны быть услышаны, — сказал губернатор.

Супруга одного из бойцов пришла на прием к Валерию Лимаренко с не совсем обычной просьбой. Семье одобрена льготная «Дальневосточная ипотека». Необходимо оформлять документы. А для этого надо срочно передать мужу в зону СВО паспорт. Решение было принято тут же. Паспорт через военных вскоре отправят адресату.

Жена другого воина с двумя детьми уже четыре года живет в съемной квартире, ожидая получение арендного жилья в Южно-Сахалинске. Изучив вопрос, Валерий Лимаренко поручил как можно быстрее помочь родным бойца с жильем.

Сын другого воина-сахалинца на платной основе учится в медицинском институте на материке. Мать студента обратилась с просьбой: помочь с переводом «на бюджет». Это позволило бы семье избавиться от значительных расходов. Валерий Лимаренко поручил подготовить соответствующее обращение к руководству вуза.

В Сахалинской области по решению губернатора для семей мобилизованных граждан и добровольцев установлена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.

Члены семей воинов могут обратиться с вопросами, касающимися социальной поддержки, по телефону: 8 (800) 201-00-99 (добавочный1), сообщает пресс-служба регионального правительства.