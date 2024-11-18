Губернатор раскритиковал темпы реконструкции ботанического сада и предложил поменять его руководителя

Территорию ботанического сада в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок. Реконструкция общественного пространства выполняется по муниципальному гранту. Ход работ проинспектировал глава региона Валерий Лимаренко.

– Городская администрация выделила грант и организовала работу в ботаническом саду. Но его руководство подвело, и мы не сумели всё закончить в этом году. Потеряно время, не использованы выделенные средства. И работы переносятся на следующий год, – заявил губернатор. – Я поставил вопрос перед Академией наук – для изменения ситуации необходимо поменять подчинённость. И поменять руководство ботсада, им должен руководить человек, который будет отстаивать интересы наших горожан и развивать эту территорию.

Как известно, ботанический сад стал победителем конкурса проектов по формированию архитектурно-художественного облика Южно-Сахалинска и получил муниципальный грант на проведение благоустройства.

Ремонт ботанического са­да поделили на три этапа. Работы третьей очереди начались нынешним летом и должны завершиться в ноябре 2025 года. За это время здесь должны установить ангар, системы видеонаблюдения, водоотведение, благоустройство озера, установить малые архитектурные формы и провести берегоукрепление.

– Горожане уже оценили то, что территория ботанического сада стала более благоустроенной. За этот сезон здесь побывало 30 тысяч гостей, практически в 10 раз больше, чем за предыдущий год, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

За сезон подрядчик успел обновить входную группу, заменить ограждение, обустроить деревянные дорожки и мосты, установить беседки, лавочки и систему освещения. Главная аллея соединена с сетью прогулочных троп. Почти завершены работы на «Аллее молодожёнов», которую будут использовать для проведения организации выездных регистраций браков. Там же будут организованы и фотозоны.

В ботаническом саду появится ещё один вход на Горный воздух и будет обустроен сквозной проход к горе Красная. Здесь создадут информационный центр для просветительских мероприятий школьников и посетителей сада. Предусмотрена комната отдыха на открытом воздухе с креслами и столиками. Бардовская площадка для музыкальных мероприятий. Туалеты.

Олег Романов.

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