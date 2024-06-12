Губернатор Сахалина и Курил Валерий Лимаренко в День России вручил паспорта юным островитянам

Торжественное мероприятие проходило в правительстве региона. Сюда приехали 28 ребят, которые достигли больших успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни, сообщает пресс-служба областного правительства.

– В этом зале неслучайные люди. А только те, кто много трудится и добивается поставленных целей. Кто чувствует ответственность перед родителями и учителями, своей школой, городом. Мне бы хотелось, чтобы вы сохранили такой настрой и гордились тем, что вы россияне. Сахалинская область — важная часть нашей страны. Посмотрите, как она развивается. Мы строим новые школы, больницы, спортивные и культурные центры, жилые микрорайоны. И делаем это для вас. Мы рассчитываем, что в дальнейшем вы будете трудиться на наших проектах — в энергетической и транспортной сферах, рыбной отрасли, информационных технологиях. Заниматься развитием культуры, спорта, образования, – обратился к присутствующим Валерий Лимаренко.

Маргарита Павлюченко приехала из Поронайска. Девушка 6 лет занимается спортивным плаванием, она призер и победитель соревнований разного уровня. В будущем планирует получить звание мастера спорта.

Ученик 7А класса лицея № 1 города Южно-Сахалинска Денис Титов награжден почетной грамотой за особые успехи в обучении и высокие результаты в проектно-исследовательской деятельности. Участник федерального проекта «Классика Победы. Дети — герои». Обладатель сертификата участника заключительного этапа по математике Всесибирской открытой олимпиады школьников тоже получил паспорт из рук губернатора.

Церемония торжественного вручения паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации проводится традиционно 2 раза в год с целью поощрения молодых людей с активной жизненной позицией и их приобщения к ценностям гражданского общества: