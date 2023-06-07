Губернатор Валерий Лимаренко: «Мы не потеряли ни одного инвестиционного проекта»

Дмитрий Любчинов, мэр Холмского района:

В своем отчете о работе регионального правительства губернатор области Валерий Лимаренко отметил, что два года подряд в островном регионе вводится по 500 тыс.кв.м жилья. Это позволяет расселять аварийный фонд и обеспечить сахалинцев и курильчан комфортным и безопасным жильем. Планируется, что в ближайшие четыре года будет переселено более 32 тыс. человек. В этом году жилищные условия улучшат 5 тыс. островитян.

Холмский городской округ стремится не отставать от заданного темпа. В районе продолжается строительство многоквартирных домов для переселения из аварийного и ветхого жилья. В настоящее время работы проходят в черте города и в селах Правда и Яблочное. Всего же будет построено восемь многоэтажек.

В ближайшее время планируется сдача новостроки в с. Яблочное. Ключи от квартир получат 20 семей. В текущем году завершится строительство 32-квартирной «восьмиэтажки» в Холмске по ул. Строительной. Сейчас подрядчик обустраивает фасад и занимается внутренними работами. Продолжает застраиваться территория в районе маяка. По ул. Некрасова возводят два девятиэтажных дома на 180 квартир. В селе Правда возводится дом на 40 квартир по пер. Клубный. А в Костромском будет построен дом на 35 квартир.

В 2022 году в округе было введено в эксплуатацию более девяти тысяч квадратных метров жилья. 447 человек переехали из аварийного жилья. В 2023 году по поручению мы увеличим объем строительства. Планируем ввести более 11 тысяч «квадратов» жилплощади.