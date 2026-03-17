Губернатор Валерий Лимаренко поздравил с Днём воссоединения Крыма с Россией

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Сегодня мы отмечаем День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии республики в состав нашей страны. В результате мирного волеизъявления полуостров вернулся в родную гавань, произошло восстановление исторической справедливости.

Это событие стало поворотной точкой мировой истории. Россия продемонстрировала решимость отстаивать свои национальные интересы и волю народа.

Сегодня сахалинцы и курильчане вместе с жителями других регионов сражаются в зоне специальной военной операции, защищают юго-западные рубежи страны. Эти люди – настоящие герои.

Важный вклад в общую победу вносят и те, кто честно трудится в тылу, собирает посылки для бойцов, поддерживает их семьи. В этом деле нет мелочей. Рубль, перечисленный на оборонные цели, доброе слово и рука помощи, протянутая даже незнакомому человеку, — все это делает наше общество крепче, а страну сильнее. Потому что Россия – это все мы.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником, с Днём воссоединения Крыма с Россией!

В. И. Лимаренко, Губернатор Сахалинской области.