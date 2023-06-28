Губернатор Валерий Лимаренко поздравил с праздником Курбан-байрам

Дорогие друзья!

Поздравляю мусульман Сахалинской области с праздником Курбан-байрам! Одно из главных исламских торжеств, знаменующее завершение паломничества к великим святыням ислама, напоминает о преданности человека Богу, о милосердии Всевышнего, о том, как важно уважать ближнего и поддерживать друг друга.

Для Сахалинской области, в которой проживают представители различных национальностей, Курбан-байрам является большим праздником добра, братства и духовного совершенствования. Пробуждая в душах людей самые лучшие и светлые чувства, он помогает сохранять традиционные нравственные ценности, укреплять единство нашего народа. Только общими усилиями мы сделаем островной регион богаче, а нашу Великую Россию сильнее и краше.

От всей души желаю мусульманам Сахалина и Курил крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!