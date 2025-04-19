Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей области с Пасхой

Уважаемые православные христиане Сахалина и Курил!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха символизирует победу жизни над смертью. Главный христианский праздник наполнен верой в добро, надеждой на лучшее и искренней любовью. На протяжении столетий он вызывает в душах людей светлые чувства, учит бескорыстно дарить тепло и прощать, сохранять чистоту помыслов и действий.

Примите в день Светлого Христова Воскресения искренние пожелания радости, счастья и взаимопонимания, силы духа и крепкого здоровья!

Христос Воскрес!