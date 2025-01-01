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Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей с днем рождения области

Уважаемые сахалинцы и курильчане! Поздравляю вас с 78 годовщиной с момента образования Сахалинской области! Мы гордимся героическим прошлым региона и благодарны каждому, кто вносил вклад в его развитие. Сегодня область продолжает расти, становясь территорией возможностей и благополучия. Желаю здоровья и успехов каждому из вас. С праздником, земляки!

Также принял решение объявить 2025 год в Сахалинской области «Годом Счастливого материнства». Это значит, что основной фокус работы социального блока регионального правительства будет сосредоточен именно на создании условий для женщин, решивших стать мамой.

Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института семьи – это приоритетные социальные задачи в России. Они имеют ключевое значение для настоящего и для будущего нашего государства – так подчеркивал Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Госсовета, посвящённого вопросам семьи, материнства и детства. Безусловно, это одна из главных стратегических целей и Правительства Сахалинской области.

Мы продолжим совершенствовать меры социальной поддержки семьям с детьми, выстраивать эффективную систему медицинской помощи и родовспоможения. Материнство – это большое счастье и большая ответственность. Поэтому будем на всем этом пути помогать нашим островитянкам.

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