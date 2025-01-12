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Губернатор Валерий Лимаренко поздравил журналистов с Днем российской печати

Уважаемые журналисты Сахалина и Курил, сотрудники средств массовой информации!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Благодаря развитию информационных технологий сегодня мы непрерывно получаем сообщения о происходящем в родном островном регионе, в стране и в мире. Это накладывает на представителей прессы особую ответственность.

На Сахалине и Курилах сформировано сильное журналистское сообщество. Оно объединяет людей творческих, неравнодушных, преданных своей профессии. Вы предоставляете землякам оперативную и объективную информацию, помогаете налаживать сотрудничество между гражданами и органами власти. Занимаетесь патриотическим воспитанием, пресекаете сплетни и слухи, которые распускают враги России, вносите свой вклад в нашу общую Победу. Поэтому вы пользуетесь глубоким уважением со стороны жителей области.

Желаю сотрудникам островных средств массовой информации всех поколений крепкого здоровья, творческой энергии и новых успехов! С праздником!

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