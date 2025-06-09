Губернатор Валерий Лимаренко представил сахалинские проекты в Москве

Коллегия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики подвела итоги работы и обсудила планы на 2025 год.

За последние 10 лет Дальневосточный федеральный округ опередил среднероссийские показатели по ряду направлений: более чем в три раза – по добыче полезных ископаемых и по объему строительных работ, в 2,6 раза – по темпам роста инвестиций, в 1,6 раза – по вводу жилья.

Островной регион входит в число лидеров и по ряду показателей. Валерий Лимаренко рассказал о флагманских проектах, которые обеспечивают Сахалину рост экономики и призваны улучшить качество жизни людей.

– По итогам 2024 года в регион привлечен рекордный объем инвестиций за весь период развития Сахалинской области – 355 млрд рублей. При этом основной объем инвестиций вкладывается в несырьевую отрасль. В прошлом году мы запустили первую очередь индустриального парка, который обеспечил локализацию сервисов для нефтегазовых предприятий. Это важный шаг в условиях санкционного давления. У нас введено три завода по переработке рыбной продукции, в этом году завершится строительство двух рыбопромысловых судов, развивается и марикультура, – рассказал он. – Сахалинская область выделяет два крупнейших объекта, с которыми связано будущее развитие. Это Корсаковский морской порт: мы приступили к его модернизации, в ближайшие два-три года будет решена задача по строительству глубоководного порта-убежища. Второй проект – строительство кампуса СахалинТех. В этому году мы планируем сдать первый этап – общежитие. В будущем году полностью завершим работу – введем научно-образовательный центр. Мы открыли центр для одаренных детей и молодежи «Алаид». Поставили задачу пропускать через него 4,5 тысячи старшеклассников в год как сахалинских, так и дальневосточных, чтобы готовить их к поступлению в Сахалинский государственный университет. В первую очередь для детей мы эту работу и делаем.

​Глава Сахалинской области также акцентировал внимание на развитии беспилотной авиации, отметив, что в области появилась компания «Аврора-БАС»: она специализируется на решении народно-хозяйственных задач с применением беспилотных систем. В этом году на Сахалине создан первый в России дронопорт «Пушистый», на территории которого обустраивают выставочные площадки Фонда Росконгресс. В 2025 году дронопорт примет три международных форума – по беспилотных технологиям «Крылья Сахалина», форумы «Нефть и газ Сахалина» и «Острова устойчивого развития: климатический аспект».

В регионе реализуется и ряд социально значимых проектов. В этом году запущена программа «Счастливое материнство», направленная на выполнение демографической задачи, актуальной в масштабах страны. Также внедряется программа «Доступное арендное жилье», разработанная для привлечения и поддержки высококвалифицированных специалистов на Дальний Восток.

По итогам 2024 года Сахалинская область по оценке Агентства стратегических инициатив стала первой в России по доступности медицины, а также удерживает четвертое место в национальном рейтинге инвестиционного климата, сообщает пресс-служба регионального правительства.