Губернатор Валерий Лимаренко призвал крупные компании переводить технику на газ

Это дает предприятиям значительную экономическую выгоду и уменьшает негативные последствия для экологии островов. Тема вошла в повестку очередного заседания совета по инвестиционной деятельности в Правительстве региона.

​– Сегодня в области реализуется ряд мероприятий по уменьшению так называемого «углеродного следа». Есть четкий план, которому мы следуем. И мы готовы поощрять транспортные перевозки, которые также минимизируют этот след. Я призываю к тому, чтобы крупные компании присоединились к процессу по переводу транспорта на природное топливо. Возможно, в формате подписания меморандума. Это будет неким согласием бизнеса идти в данном направлении, – отметил глава области Валерий Лимаренко.

​Тенденция по переводу крупнотоннажного транспорта на сжиженный природный газ (СПГ) с каждым годом растет. Вместе с этим появляется и запрос на строительство заправочных станций (КриоАЗС). Согласно разработанному проекту такие пункты появятся в Ногликах, Поронайске и Южно-Сахалинске. Комбинированные станции планируют построить в Анивском районе и Корсакове. На возведение такой инфраструктуры потребуется порядка 350 млн рублей.

– Главное преимущество СПГ в том, что техника может проходить 1200-1300 км без дозаправок. Помимо этого, при переводе автомобилей на газ, расходы на топливо снижаются примерно в 2-2,5 раза. И один из важнейших факторов – это сокращение вредных выбросов в атмосферу. Автомобили, работающие на природном газе, выделяют в 2-3 раза меньше вредных токсичных веществ, – рассказал руководитель компании ООО ПСК «Сахалин» Борис Мордовкин.

Вопрос уменьшения «углеродного следа» касается и других видов топлива. Сегодня крупный бизнес все чаще использует «зеленые технологии», к примеру, предпочитает электрокары бензиновой и дизельной технике.

На встрече предприниматели предложили распространить существующие в

касается и других видов топлива. Сегодня крупный бизнес все чаще использует «зеленые технологии», к примеру, предпочитает электрокары бензиновой и дизельной технике. На встрече предприниматели предложили распространить существующие в регионе механизмы поддержки на все виды природного топлива, в том числе смешанный. К инициативе областные власти отнеслись положительно, сообщает пресс-служба регионального правительства.