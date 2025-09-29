Губернатор Валерий Лимаренко проведет встречу с жителями села Дальнее

Во вторник, 30 сентября, губернатор Валерий Лимаренко посетит село Дальнее Южно-Сахалинска. В 15:30 в Доме культуры по адресу ул. 1-я Московская, д.4 пройдет встреча главы региона с жителями.

С 14:30 до 15:30 по тому же адресу личный прием граждан проведут руководители региональных органов исполнительной власти и сотрудники местной администрации. Жителей также будет принимать военный комиссар Сахалинской области.

В ходе рабочей поездки губернатор проинспектирует ход ремонта дорог, посетит социально значимые объекты и проведет прием участников СВО и их семей