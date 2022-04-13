Губернатор Валерий Лимаренко сообщил о гибели нашего земляка – командира взвода в/ч 35390 старшего лейтенанта Дениса Юрьевича Плотникова. Тот проходил службу по контракту и выполнял свой долг в ходе специальной военной операции в Украине. «Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Вместе с вами скорбит вся Сахалинская область. В наших сердцах Денис Плотников останется мужественным и смелым человеком, защищавшим безопасность России.»
Сегодня, в День космонавтики, мы не случайно решили рассказать читателям об инженере-исследователе космического корабля «Союз-5» Герое Советского Союза полковнике ВВС Евгении Хрунове.
Дублер Алексея Леонова, он был единственным, кто после стыковки...