Губернатор Валерий Лимаренко строго предупредил чиновников об ответственности за обеспечение населения углём

Холода приближаются, но, как выяснилось, далеко не во всех районах учли ошибки прошлого года и наладили своевременную поставку угля жителям. Еще в начале года я дал поручение провести эту работу заранее, чтобы обеспечить контроль за качеством и сроками доставки твёрдого топлива, приобретение которого мы компенсируем из областного бюджета.

Этот вопрос на уровне области координирует министерство ЖКХ, а на местах этим должны лично заниматься профильные вице-мэры. До конца этой недели жду четкий график исполнения по всем заявкам. В этом году задержек не потерплю!