Губернатор Валерий Лимаренко вручил награды победителям конкурса «Сахалинский маяк»

4 ноября в Южно-Сахалинске состоялось торжественное награждение победителей пятого сезона ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк». Церемония прошла на большой сцене Чехов-центра в День народного единства. Губернатор Валерий Лимаренко вручил награды победителям и лауреатам в 51 номинации.

Конкурс «Сахалинский маяк» впервые был проведен в 2020 году. Его главная цель – назвать людей и организации, которыми может гордиться островной регион. В этом году в народном голосовании приняли участие около 22 тысяч человек.

– Пятый год подряд в День народного единства мы подводим итоги конкурса «Сахалинский маяк». Отмечаем людей, которые являются образцом для подражания. – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Самое ценное в том, что маяками вас видят не руководители, а простые люди. И я хочу сказать спасибо всем вам. За сердечное отношение к землякам, за креативные идеи, за дела. Ваш труд – это и есть подвиг.

На церемонии особое внимание уделялось героям сфер образования, культуры, медицины, предпринимательства, гостеприимства, сельского хозяйства, волонтерства и других отраслей, чей ежедневный труд и преданность профессии получили признание коллег и общества.

Главная номинация конкурса «Человек года-2025» досталась Гульнар Миньковой, руководителю организации «Семейная азбука». Её проект направлен на поддержку будущих и уже состоявшихся родителей, повышения квалификации сотрудников учреждений по вопросам родовспоможения, оказывается помощь женщинам, столкнувшимся с трудностями репродуктивного выбора. Гульнар Минькова также является многодетной мамой, воспитывая с мужем пятерых детей.

– Очень приятно и неожиданно получить такую высокую награду. – рассказала Гульнар Минькова. – Ежедневно команда «Счастливой азбуки» работает с семьями на всех этапах планирования, беременности и родов. С начала запуска проекта «Счастливое материнство» мы начали также помогать женщинам, оказавшимся в ситуации сложного репродуктивного выбора из-за различных жизненных трудностей. Для нас важно узнать о проблемах будущих мам, помочь им, при необходимости подключить профильные министерства. Все это важно для того, чтобы помочь маме и отцу ребенка сказать новой жизни «Да».

Наталья ДЕСЯТОВА.