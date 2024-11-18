Губернатор Валерий Лимаренко встретился с первыми участниками «Школы 21»

Разъясним сразу: это школа цифровых технологий от Сбера. Она позволяет всем желающим (с 18 лет), прошедшим отбор, бесплатно получить образование в сфере IT и в дальнейшем работать в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах.

Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Первый кампус школы открыт в Москве в августе 2018-го. Сегодня подготовка востребованных специалистов ведётся уже в 13 городах России, в том числе в Южно-Сахалинске.

Итак, в областном центре завершились испытания первых 150 претендентов на обучение. Отбор прошли 50 соискателей. В день старта основной программы перед ними выступили губернатор Валерий Лимаренко и потенциальные работодатели.

– Поздравляю! Вы – первый поток будущих специалистов, на которых мы возлагаем большие надежды, – сказал глава региона. – Компаниям, которые работают на островах или скоро придут сюда, нужны кадры в IT-сфере. Страна ощущает в них дефицит. Наш регион решил готовить собственных специалистов. Мы предложили высокотехнологичным предприятиям открывать у нас филиалы, чтобы вы могли получить хорошую работу. В перспективе не только эти компании, но и вы сами, создавая бизнес-стартапы, сможете пользоваться льготами курильской преференциальной зоны.

Лимаренко отметил, что на Сахалине формируется рынок труда для будущих профессионалов в сфере высоких технологий. Вакансии создаются в Сахалинском государственном университете и специальном конструкторском бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (СКБ САМИ).

– С этого года наше учреждение трансформировано в научно-производственный парк, – рассказал генеральный директор АНО «НПЦ «Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко. – Образован научно-производственный центр по разработке беспилотных авиационных систем, а также морских роботизированных безэкипажных кораблей и гидроакустических систем наблюдения. Нам требуются инженеры-программисты, которые напишут прикладное программное обеспечение для этих систем. Также мы создаём рынок цифровых услуг для государственного сектора и бизнеса. На базе научно-производственного парка открываются нефтехимические и технические лаборатории для обслуживания операторов шельфовых проектов. В будущем они также будут использовать цифровые технологии.

Ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак сообщил, что формируется исследовательский центр с лабораториями по разработке инженерных решений в нефтегазовом секторе. Это требует новых кадров и свежих идей, создания унификатора данных для нефтегазовых компаний. Нужны также симуляторы и цифровые двойники систем управления подводным добычным комплексом для Киринского месторождения. Так что разворачивается большая работа под конкретные задачи бизнеса с созданием инновационных продуктов, замещающих импортные услуги.

Министр цифрового развития Александр Снегирёв отметил: цифровые решения востребованы также и в креативном секторе экономики Сахалина. К примеру, для разработки игр или мобильных приложений.

Губернатор и приглашённые специалисты ответили на вопросы и предложения участников обучения. Большинство из них касалось перспектив трудоустройства. По итогам встречи глава региона поручил до апреля 2025-го создать биржу труда для IT-специалистов, подключив к рекрутингу местных кадров крупнейшие российские компании. В частности, Сбер, ставший партнёром региона при открытии «Школы 21», готов предлагать её выпускникам дистанционную работу над своими цифровыми проектами по всей стране.

Татьяна Долгова.

Справка

Торжественное открытие кампуса «Школы 21» в Южно-Сахалинске состоялось 3 сентября. У большинства претендентов, прошедших отбор, не было опыта программирования. Сейчас они приступили к основному обучению, рассчитанному на срок от полутора до трёх лет.

После занятий и трёхмесячной стажировки «школяры» смогут выбрать одно из направлений – Frontend, Backend, мобильную разработку, GameDev. Обучение ведётся на отечественной цифровой образовательной платформе с постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Новые отборы в «Школу 21» в Южно-Сахалинске намечены на февраль и март 2025 года.