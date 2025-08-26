Губернатор Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими военными в ДНР

Губернатор Валерий Лимаренко совершил традиционную рабочую поездку в подшефный город Шахтерск в Донецкой Народной республике, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава островного региона наградил сахалинских военных за успешную службу в зоне проведения специальной военной операции, а также посетил социальные объекты, восстановление которых ведется при участии Сахалинской области.

Рабочий визит начался с вручения военнослужащим боевых наград, грамот и благодарственных писем.

– Вы – наши герои, – обратился к бойцам Валерий Лимаренко. – Совсем недавно мы вспоминали воинов, сражавшихся 80 лет назад за освобождение юга Сахалина и Курил. В память о героях Курильской десантной операции на острове Шумшу торжественно открылся мемориальный комплекс под открытым небом. Вспоминали и о вас, проводя параллель между событиями времен Второй мировой войны и специальной военной операцией. Вы продолжаете дело своих предков – отстаиваете интересы нашей страны, защищаете ее границы и, что самое главное, – людей. Верим в вас и ждем с победой.

Традиционно военнослужащим передали квадроциклы, которые необходимы для продвижения в труднодоступных местах, транспортировки раненных и доставки боеприпасов. Также с Сахалина доставили РЭБ-рюкзаки, аккумуляторные батареи, дроны, бензопилы и кровоостанавливающие бинты.

Ранее на передовую в рамках проекта «Сопричастность» поступил груз помощи объемом 65 кубометров, куда вошло около 700 личных посылок. Это одна из многих десятков партий полезного груза, направленного Сахалинской областью своим военным только в этом году. Ранее властями островного региона для Армии передавались БПЛА и комплектующие к ним, средства защиты от вражеских беспилотников, необходимое на фронте снаряжение и техника.

Вклад островов в поддержку военнослужащих неоднократно отмечался министерством обороны РФ. По итогам 2023 года военное ведомство вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами.

– Я танкист, служу на Сахалине с 2016 года. На СВО пошел добровольцем. В ходе выполнения боевых задач освобождали населенные пункты от сил противника. Имею две награды «За боевое отличие», медаль «За отвагу». Орден Мужества получил за то, что мы прорвали оборону в деревне Малиновка (Ульяновка). Нас было три группы, боролись 6 дней. Все было на скорости, если где-то замедлились бы, там бы и остались. Танк, навыки и сплоченная работа показали свое дело. Мы держали оборону, они не смогли нас взять, – поделился военнослужащий с позывным Купа.

Во время визита в Шахтерск губернатор Сахалинской области побывал на социальных объектах, где ведутся восстановительные и ремонтные работы при поддержке региона-шефа.

– Долгое время нашему региону не уделялось должное внимание с украинской стороны. Благодаря помощи Сахалинской области мы получили неоценимую поддержку и стали восстанавливать жилье, больницы, детские сады и школы. Мы видим огромную разницу, насколько преобразился Шахтерский район. Для детей создается все больше условий, а родители и педагоги могут сконцентрироваться на образовании и воспитании молодежи, – подчеркнул глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В детском саду № 3 «Елочка» заменили кровлю, стеклопакеты, ограждение, привели в порядок внутренние помещения, а также отремонтировали коммуникации. В прачечную завезли новое оборудование, а на территории установили современную детскую площадку.

– В этом году поменяли все окошки. Раньше мы заклеивали их тряпочками, ваточками. Сейчас у нас красота, теплота, уют и комфорт. Наконец-то положили асфальт, появились красивые дорожки. Стало удобно гулять и играть в игры, -отметила педагог учреждения Алла Гречишкина.

В детском социальном центре, где проживают ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, также капитально отремонтировали пищеблок и прачечную. Завезли печи, стеллажи, стиральные и сушильные машины.

В школе № 18 за последние несколько лет произошли капитальные изменения. Появился обновленный стадион, детская площадка, фасад, переоснастили ряд кабинетов. В этом году строители привели в порядок санузлы и соответствующие коммуникации, отремонтировали актовый зал и ограждение территории.

Аналогичный объем работ выполнен и в школе № 19. Директор образовательного учреждения отметила, что в этом году школа набрала наибольшее число первоклассников по всему муниципальному округу.

– Третий год подряд Сахалин проводит масштабные работы на территории нашей школы. Капитально отремонтирован стадион, возведена детская спортивная площадка, заменена кровля, обновлены входные группы и пищеблок. В этом году сделан капремонт фасада школы. Все выполнено вовремя. Теперь на работу приятно идти и детям, и учителям. С нетерпением ждем начало нового учебного года, – поделилась директор школы Людмила Хрущева.