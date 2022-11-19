Губернатор Валерий Лимаренко встретился с жильцами пострадавшего от взрыва газа дома

— Люди сейчас нуждаются в помощи. Они едва не погибли, мгновенно лишились крыши над головой. Никого из пострадавших в беде не оставим, — заявил он. — Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будут выделены по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир. Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей.

Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тысяч рублей. Сегодня нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице. А завтра полиция начнёт выдавать необходимые справки по потере документов и оперативно поможет их восстановить.