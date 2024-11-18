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Губернатор Валерий Лимаренко встретится с жителями Смирныховского района

В четверг, 21 ноября, губернатор Валерий Лимаренко с рабочим визитом посетит Смирныховский район. В 13:30  в Центре досуга «Смирныховская централизованная клубная система» по адресу пгт. Смирных, ул. Маяковского, д. 9 начнется встреча главы региона с жителями.

Перед этим, с 12:30 до 13:30, руководители органов исполнительной власти области и сотрудники местной администрации проведут личный прием граждан по указанному адресу.

Жителей будут принимать также военный комиссар Сахалинской области и представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

Во время  рабочей поездки губернатор посетит социально значимые объекты, оценит ход строительства многоквартирных жилых домов и объектов благоустройства.

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