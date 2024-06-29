Губернатор Валерий Лимаренко встретится с жителями Южно-Курильского района

С рабочей поездкой он посетит Южно-Курильский городской округ 1 и 2 июля. Встреча с жителями Кунашира начнется 1 июля, в 12:00, в районном доме культуры: Южно-Курильск, Ильичева, 4. А с жителями Шикотана глава региона встретится 2 июля в Малокурильском доме культуры: Малокурильское, 50 лет СССР, 4а. Начало мероприятия – 13:30.

Перед встречами с губернатором прием жителей проведут руководители органов исполнительной власти области, сотрудники местной администрации, а также военный комиссар. Задать интересующие их вопросы островитяне смогут 1 июля, с 11:00 до 12:00, в Южно-Курильске и 2 июля, с 12:30 до 13:30, в Малокурильском.

Во время рабочей поездки в муниципалитет Валерий Лимаренко проверит ход строительства социально значимых объектов, посетит рыбопромышленные предприятия, объекты энергетики и туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.