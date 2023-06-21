Губернатор Валерий Лимаренко: закон о Дне Победы над милитаристской Японией — это знак уважения ко всем освободителям Сахалина и Курильских островов

Инициативу о переименовании Дня окончания Второй мировой войны продвигали наши ветеранские и общественные организации, и я поддержал такое решение.

Отстаивали его на федеральном уровне наши депутаты и сенаторы, добиваясь восстановления исторической справедливости.

Важно сохранять правду о событиях тех лет, называть вещи своими именами. Мы видим, к чему приводит забвение и подмена понятий – к возрождению нацизма и попыткам вновь перестроить мир по своим лекалам, разделив страны и нации на полноценные и неполноценные.

В наших силах противостоять этому, в том числе, сохранив историческую память о великих подвигах российского народа.