Губернатор Валерий Лимаренко заявил о выходе с площадок Инстаграм и Фейсбук

Дорогие друзья! Сегодня руководство компании Meta (Instagram и Facebook) выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране.

На мои аккаунты в Инстаграм и Фейсбук в совокупности подписано более 90 тысяч человек и я очень ценю наше общение. Однако, после этих заявлений, я, как гражданин России, как человек, поддерживающий Российскую армию и Президента, не могу больше оставаться на этих площадках. И призываю всех вас последовать моему примеру.

Уход из этих социальных сетей совсем не означает, что возможность удобно общаться и решать проблемы будет потеряна. Напомню, что у меня есть аккаунты в ВКонтакте и Одноклассниках, а о важнейших событиях в регионе вы всегда узнаете из моего Телеграм-канала. Тех из вас, кто ещё не подписан, приглашаю подписаться. Будем и впредь на связи!