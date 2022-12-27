Губернатор вручил государственные награды заслуженным сахалинцам

Торжественная церемония состоялась сегодня в стенах областного правительства. В ней приняли участие работники угольной промышленности, железной дороги, сферы образования, спорта и патриотического воспитания. Награды получили 9 жителей островного региона.

– В канун Нового года мы вручаем государственные награды, награды Сахалинской области, ведомственные. Все это происходит в период, когда мы завершаем празднование 75-летия региона. Награды получают люди из самых разных сфер – угольной отрасли, сферы образования, патриотического воспитания и спорта. Спасибо вам за то, что вы настоящие граждане России, на которых мы все равняемся, – отметил Валерий Лимаренко.

Указом Президента РФ за многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Александр Фелер – начальник Сахалинского отряда ведомственной охраны – филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Дальневосточной железной дороге.

Звание «Почетный гражданин Сахалинской области» присвоено директору средней общеобразовательной школы № 6 города Южно-Сахалинска Юлии Грицай и ветерану угледобывающей отрасли области Василию Ломаге, депутату областной думы третьего созыва.

Василий Ломага начал работать в 16 лет учеником электрослесаря на поверхности шахты. А в 18 лет перешел на подземные работы. Позже закончил горный техникум в Александровске-Сахалинском. Прошел путь от рядового работника до начальника. В 1988 году стал директором Солнцевского угольного разреза.

– Тогда это было просто пустое поле. Мы начали работать над разведкой и добывали уголь. Тогда были небольшие объемы. На разрезе я проработал 20 лет. Конечно, было очень много ручного труда, тяжело было работать. Но с годами механизация быстро развивалась и сегодня это земля и небо, – рассказал ветеран отрасли. – Первую награду я получил в 1964 году, в 16 лет. В 1986 году уже была госнаграда и значимая для меня ведомственная «Шахтерская слава» 3 степени. И вот сегодня вновь государственная награда. Спасибо большое комиссии, которая изучала мою деятельность и оценила. Всех с наступающим праздником, здоровья и мира.

Еще несколько человек получили знак отличия «За безупречную службу», знак отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока», а также почетную грамоту правительства Сахалинской и Благодарность губернатора, сообщает пресс-служба регионального правительства.