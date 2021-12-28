Губернатор вручил государственные награды заслуженным сахалинцам

Торжественная церемония состоялась сегодня в стенах областного правительства. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, работники медицинских учреждений и члены общественных организаций. Награды получили 20 жителей островного региона.

– Буквально через несколько дней нашему региону исполнится 75 лет со дня его образования в современных границах. Это наш общий праздник. И очень важно, что мы встречаем его с новыми успехами и достижениями. В сфере жилищного строительства, транспорта, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, других отраслей экономики. Уверен, что их будет еще немало. Ведь жители Сахалинской области – это люди с сильным характером и волей к победе. Я поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья и новых успехов в делах, – отметил Валерий Лимаренко.

Указом Президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского награждены сотрудники больницы «РЖД-Медицина» – врач Екатерина Семенова и медицинский брат Виктор Сыбиков.

Островным работникам здравоохранения вручили знаки отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока». Их получили заведующий инфекционным отделением № 1 Долинской ЦРБ Степан Бондарь, а также заведующая терапевтическим отделением Корсаковской ЦРБ Галина Федорова и главная медицинская сестра учреждения Елена Мойсей.

– Работаю в медицине уже 25 лет. Последние два года были самыми сложными. Поэтому получать эту награду – особенно приятно. В преддверии праздников хотелось бы пожелать своим коллегам терпения и мира в семье, – отметила Елена Мойсей.

Звание «Почетный гражданин Сахалинской области» было присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Василию Андрееву, Вячеславу Гаврилову и Владимиру Сичкарю, которые участвовали в боях за освобождение островной земли. Губернатор вручил им соответствующие документы.

Почетные знаки Сахалинской области «За патриотическое воспитание» получили генеральный директор регионального отделения Международного благотворительного общественного фонда «Победа – 1945 год» Игорь Андреев, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Артем Бандура, руководитель корсаковского отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Николай Кудым, начальник отдела патриотического воспитания молодежи «Сахалинский молодежный ресурсный центр» Мария Павлова и заместитель руководителя по патриотической деятельности Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Рустам Пирназаров.

Звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» присвоено заместителю начальника Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александру Клочкову.

– Эта награда – заслуга всего нашего коллектива. Мы работаем в непростых условиях, отдавая профессии много времени и сил. Очень рад, что наш труд оценили на самом высоком уровне, – рассказал Александр Клочков.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ объявлена Эдуарду Черенкову – машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.