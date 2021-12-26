Губернатор вручил призы победителям розыгрыша в рамках проекта «Карта сахалинца»

Церемония вручения состоялась на ледовой арене спортивной школы «Кристалл» в день проведения игр, посвященных 75-летию хоккея в России и 60-летнему юбилею первого матча на Сахалине. Розыгрыш призов прошел в перерыве между хоккейными матчами.

Валерий Лимаренко вручил победителям розыгрыша сезонный ски-пасс на «Горный воздух», сноуборд и клюшку с подписями лучших игроков области.

– Карта сахалинца позволяет сделать занятия спортом доступнее для сахалинцев и курильчан. Это особенно важно для подрастающего поколения, которое растет спортивным, крепким и сильным. Особенно приятно вручать такие полезные для занятия спортом подарки в преддверии Нового года, – отметил глава области.

Напомним, проект «Карта сахалинца» реализуется в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Держатели карт получают дополнительные скидки и кешбэк на товары и услуги у партнеров проекта. Карта сахалинца является аналогом СНИЛС и ОМС при посещении поликлиник, бесплатным проездным билетом в автобусе для школьников и категории жителей 70+, пропуском в образовательные учреждения и на работу, дает возможность школьникам до 16 лет бесплатно посещать водно-оздоровительный комплекс «Аква Сити».

Оформить карту сахалинца можно через банки-партнеры: Сбер, АТБ, Итуруп, Газпромбанк и Россельхозбанк. Участниками проекта стали уже более 52 тысяч жителей области, сообщает пресс-служба регионального правительства.