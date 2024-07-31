Губернатор встретится с жителями Корсаковского района

Губернатор Валерий Лимаренко посетит Корсаковский район в четверг, 1 августа.

В 14:00 начнется встреча главы региона с жителями. Мероприятие состоится в детской школе искусств: улица Советская, 14.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же проведут прием жителей руководители органов исполнительной власти региона, сотрудники местной администрации и военный комиссар Сахалинской области.

Во время рабочей поездки в район Валерия Лимаренко запланированы посещения социально значимых объектов,. Губернатор проверит ход реализации программы расселения аварийного жилья, а также проинспектирует ремонт дворов и подъездов, сообщает пресс-служба регионального правительства.