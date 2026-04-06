Губернатор встретится с жителями Невельского района

Глава области Валерий Лимаренко посетит Невельский район с рабочей поездкой в среду, 8 апреля. В 14:00 в районном доме культуры имени Г. И. Невельского (улица Ленина, 54а ) начнется его встреча с жителями. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же прием проведут руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации.

В программе рабочей поездки губернатора в Невельский район также инспекция строительства объектов инфраструктуры, содержания жилого фонда и улично-дорожной сети.