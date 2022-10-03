Гусиный марафон. Осенний перелет крупных пернатых говорит о приближении холодов

В небе над Южно-Сахалинском и пригородами днем и ночью можно видеть стаи крупных длинношеих перелетных птиц. Некоторые наблюдатели недоумевают – птицы похожи на лебедей, но ведь обычно у них осенний перелет начинается гораздо позже, с наступлением устойчивых холодов. Наш постоянный консультант, биолог-охотовед Андрей Здориков прояснил ситуацию:

– Над югом Сахалина летят стаи гусей разных видов. Первыми в этом гусином марафоне были таежные гуменники, которые отгнездились и вывели птенцов в лесах Якутии, Чукотки и Камчатки. Гуси этого подвида – самые крупные среди дальневосточных сородичей. Перелет длился начиная с 4 сентября и завершился к началу октября. Около 600 гуменников отправились на зимовку в Японию.

Гусиный марафон в 20-х числах сентября продолжили тундровые гуменники. Они мельче лесных. Пик пролета пришелся на 3 октября, птицы тянут днем и ночью. В темное время ориентируются по освещенным населенным пунктам и трассам.

Параллельно с этим совершает осеннюю миграцию над Сахалином канадская малая казарка. Эти гуси с черным оперением и «скрипучими» голосами. Им компанию составляют стайки белолобых гусей – их можно отличить и по окраске, и по «говорливости». Птицы активно общаются между собой «писклявыми» голосами.

С каждым годом нарастает массовость пролета над Сахалином еще одного вида – белого полярного гуся.

Гусиная миграция продолжится до третьей декады октября, это соответствует обычным срокам.

В конце октября – начале ноября в небе можно будет видеть клинья лебедей. Сейчас они понемногу начинают собираться для будущего перелета в Охинском и частично в Ногликском районах.

Семен НЕСМЕЯНОВ.