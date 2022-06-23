Хип-хоп о Сахалине

Певец и композитор Юрий Авраменко, больше известный под псевдонимом Li Raw вырос в Юж­но-Са­ха­линске. Сюда его родители переехали из Владиво­стока. В юж­но-са­ха­линской гимна­зии № 1 имени А. С. Пушкина он, как и многие одноклассники, участвовал в команде КВН и защищал честь школы.

После школы Юрий переехал в Санкт-Петербург и поступил в университет. Получив диплом филолога, он понял, что в большей степени его привлекает все же музыка.

Было страшно уходить в неизвестность. Но Юрий был уверен, что нет легкого или сложного пути. Только приятный и неприятный. Он выбрал для себя первый. Сначала Li Raw выступал по выходным на вечеринках для старшеклассников. Знакомство с творчеством Децла привело его к рэп-музыке. И спустя некоторое время рэпер уже выступил перед более взрослой аудиторией в питерском ночном клубе с треком Eminem – Lose Yourself, собрав овации и признательность публики.

20 лет назад Юрий Авраменко записал трек «Школа», который и по сей день звучит на выпускных вечерах в Южно-Сахалинске. Видеоклип на эту песню Li Raw отснял в родных стенах южно-сахалинской гимназии ¹ 1 имени А. С. Пушкина. А первая из трех композиций «Регион 65» вот уже десять лет сохраняет популярность у молодежи.

Вторая песня «Регион 65» записана на английском языке, и клип к ней отвечает всем законам жанра хип-хопа: автомобильные гонки, мотоциклы и группы веселых танцующих людей.

Третья песня «Регион 65» вышла четыре года назад. В ней рэпер рассказывает о своем становлении как артиста. Этот клип в YouTube собрал около 500 тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и сотни поддерживающих комментариев от земляков и людей, которые ни разу не были на Сахалине. Но, посмотрев видео, захотели сюда прилететь, чтобы собственными глазами увидеть остров, который служит неиссякаемым источником вдохновения для их любимого артиста. А осенью у Юрия вышла композиция «Восток 65», посвященная одноименному баскетбольному клубу. В черновиках сейчас еще один трек про остров, который рэпер планирует выпустить в следующем году.

Кстати, музыкального образования у Юрия Авраменко нет. Его мама в детстве играла на фортепиано, даже училась в музыкальной школе. Но сына от музыкальной карьеры отговаривала, считая, что ему медведь на ухо наступил. Но уже в 20 лет Юрий с помощью педагога все-таки освоил игру на фортепиано и начал писать музыку. В ближайшие годы он планирует научиться играть на гитаре… И теперь родители во всем его поддерживают.

А у артиста есть премии FRM в номинациях «Автор года» и «Музыкант года», которые он получил за свою работу над альбомом «Инстаграмщица».

Сейчас он занимается любимым делом, ради которого ему не в тягость рано проснуться или, наоборот, не спать всю ночь. При этом Юрий уверен, что все делает правильно.

Кстати, псевдоним Li Raw появился от аббревиатуры фразы, которую рэпер уже не помнит. Слишком много времени прошло. Теперь это просто его второе имя – ЛиРо.

Все тексты Юрий пишет сам, а музыку заказывает у других авторов.

Последние десять лет он регулярно прилетает на Сахалин. У него здесь родственники и друзья.

Евгения ИЩЕНКО.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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