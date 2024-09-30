Хищник ждёт своего часа, а рыбак – хищника. Клёвое место

Сезон кунджи и гольцов – так можно назвать сахалинский октябрь. Пик островной осени, позади уже нерестовые процессы у лососей, всё короче световой день, становится всё холоднее. На морском побережье любительская рыбалка уже менее интересна, рыболовы переключаются на внутренние водоёмы.

Постоянный консультант «Советского Сахалина» кандидат биологических наук Виталий Никитин рассказал о некоторых особенностях рыбалки в это время и поделился уникальными кулинарными рецептами из главного трофея этой поры – кунджи.

Что это за рыба? Она – представительница рода гольцов, относится к семейству лососёвых. Помимо Сахалина обитает во многих тихоокеанских регионах: на Курилах, Шантарских и Командорских островах, Камчатском полуострове, по охотскому побережью, в Амуре, заливе Петра Великого и вплоть до японского Хоккайдо.

На сахалинских реках кунджа, а также южная и ручьевая мальма готовятся к скатыванию в море в конце октября. Кроме того, как раз в это время из моря в реку заходит большое количество ещё не нерестившейся кунджи. Интересно, что все эти особи почти одинаковы по размерам: около 30 сантиметров в длину.

Отправляясь за трофеями, нелишне знать некоторые признаки уловистых мест. Желательно заранее, ещё во время нерестового хода лососёвых, приметить места, где, собственно, происходил нерест.

Где-то неподалёку наверняка ждут своего часа речные хищники. Если повезёт, можно вычислить пути суточных локальных миграций кунджи из ям на перекаты и обратно. В целом привлекательны и перспективны реки, имеющие протяжённые равнинные участки без перекатов, с глубокими ямами и плёсами. В среднем течении рек у нерестилищ лососёвых также держится голец.

В верхнем течении стоит обратить внимание на плёсы, в которых скапливается много опавшей листвы. Под этим растительным ковром водится множество мелких водных обитателей бокоплавов, а это лакомство для ручьевой мальмы. Тоже замечательный трофей!

На Поронае и Тыми в октябре ловят ещё амурских язей и щук. Эти хищники во время осеннего паводка выходят из притоков в основное русло на охоту.

Какие наживки и снасти в октябре доказывают свою эффективность? Из органических наживок лучше всего использовать тампоны с икрой, а также опарышей. Эффективны небольшие блёсны весом 3 – 5 граммов, их охотно хватает молодь кунджи и краснопёрки. Лучше работают блёсны серебристые, жёлтые либо с красноватым отливом. Не игнорируйте воблеры – серебристые, жёлтые, а также чёрные с красными пятнышками, имитирующие мальму. Если вода мутная, нужны яркие блёсны.

Пригодятся разноцветные твистеры, прозванные рыболовами «резиной», на них охотно клюёт краснопёрка.

У поклонников нахлыста отличная возможность отточить свои навыки и получить удовольствие от рыбалки, они вполне могут обогнать по уловам спиннингистов. Лишь бы погода не подвела. В утренних и вечерних сумерках рыбалка явно добычливее.

На материке охотники за кунджой взяли на вооружение поплавочные удочки с крупной мормышкой вместо крючка, основной леской толщиной 0,4 мм и большим поплавком. В качестве наживки используют икру, опарышей, сырое мясо и сало.

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Рыбный суп из кунджи по-восточному

Для приготовления этого удивительного супа из расчёта на две порции потребуется около 300 г филе кунджи. Лучше использовать морскую рыбу в серебристом «наряде», а тёмная, отнерестившаяся, не подойдёт. Потребуется примерно 50 г соевого мяса. Его режем на кубики со стороной примерно 1 см. Кроме этого, нужны одна морковь средних размеров, половина небольшой луковицы, немного зелёного лука, по 50 г свежей редьки и готовой к употреблению (острой и солёной) кимчи, причём лучше не свежей, а успевшей «отлежаться». Ставим на огонь кастрюлю с холодной водой, в неё помещаем натёртую морковь и измельчённый лук. Доводим до кипения и кипятим 5 минут, после чего отправляем в кастрюлю остальные компоненты, включая зелёный лук, и кипятим всё это ещё 1 минуту. Ароматный, вкусный и нарядный рыбный суп готов! Приятного аппетита!