Хит от ветра юности

Игорь Николаев. Фото с сайта rgnp.ru.

В минувшую пятницу Первый канал российского телевидения в рамках международного музыкального фестиваля «Жара-2021» показал юбилейный концерт нашего земляка Игоря Николаева. Из-за ковидной пандемии торжество по случаю 60-летия маэстро припозднилось более чем на полтора года, но все же случилось, правда, в отсутствие зрителей. И тогда руководство Первого канала решило организовать эксклюзивный показ телевизионной версии праздничного вечера.

Он открылся новой песней поэта и композитора «Под сахалинским небом».
– Под ним я родился, и оно было прекрасным, – сообщил Игорь телезрителям, представляя свою новую композицию. – Потом я увидел другое небо, московское, где началась уже другая история моей жизни.

Много лет подряд «человек, влюбленный в Сахалин» (такое определение закрепилось за Николаевым после его одноименной песни) обещал порадовать земляков результатом новой творческой работы. Композиция «Под сахалинским небом» появилась на свет в июне 2019-го (есть видеофрагмент из студии звукозаписи Григория Лепса, подтверждающий этот факт). Вскоре песня вышла в эфир «Дорожного радио». Прозвучала она и на одном из концертов Игоря Николаева. А в ней – и апрель, звенящий прозрачными ручьями; и девчонка, которой он несет портфель; и ветер юности, свистящий в ушах, и, конечно же, остров, он улыбается вслед влюбленному пареньку.

Валерий Леонтьев и юный Игорь Николаев.

Светлая, легко запоминающаяся мелодия, припев, где так много «сахалинского неба», найдут своих поклонников. Особенно среди молодежи.

Людям несведущим, возможно, будет интересно узнать, что Игорь Николаев родился в г. Холмске в семье поэта Юрия Николаева. Поэзия, можно сказать, у него в крови, как, впрочем, и музыка. Окончив в портовом городе детскую музыкальную школу, поступил в Сахалинский колледж искусств, учился у преподавателя Анатолия Жука. Но «московское небо» позвало талантливого юношу в другие края.

Однако бывших сахалинцев не бывает. И Игорь Николаев доказывает это личным примером. В душе он по-прежнему островитянин. Да и его песенное творчество не ограничится написанным. Ведь в душе поэта, композитора и исполнителя еще столько воспоминаний, мыслей и чувств. Они непременно выльются и в новые тексты, и в новые композиции. А пока слушайте обещанную песню.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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