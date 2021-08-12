Хит от ветра юности

В минувшую пятницу Первый канал российского телевидения в рамках международного музыкального фестиваля «Жара-2021» показал юбилейный концерт нашего земляка Игоря Николаева. Из-за ковидной пандемии торжество по случаю 60-летия маэстро припозднилось более чем на полтора года, но все же случилось, правда, в отсутствие зрителей. И тогда руководство Первого канала решило организовать эксклюзивный показ телевизионной версии праздничного вечера.

Он открылся новой песней поэта и композитора «Под сахалинским небом».

– Под ним я родился, и оно было прекрасным, – сообщил Игорь телезрителям, представляя свою новую композицию. – Потом я увидел другое небо, московское, где началась уже другая история моей жизни.

Много лет подряд «человек, влюбленный в Сахалин» (такое определение закрепилось за Николаевым после его одноименной песни) обещал порадовать земляков результатом новой творческой работы. Композиция «Под сахалинским небом» появилась на свет в июне 2019-го (есть видеофрагмент из студии звукозаписи Григория Лепса, подтверждающий этот факт). Вскоре песня вышла в эфир «Дорожного радио». Прозвучала она и на одном из концертов Игоря Николаева. А в ней – и апрель, звенящий прозрачными ручьями; и девчонка, которой он несет портфель; и ветер юности, свистящий в ушах, и, конечно же, остров, он улыбается вслед влюбленному пареньку.

Светлая, легко запоминающаяся мелодия, припев, где так много «сахалинского неба», найдут своих поклонников. Особенно среди молодежи.

Людям несведущим, возможно, будет интересно узнать, что Игорь Николаев родился в г. Холмске в семье поэта Юрия Николаева. Поэзия, можно сказать, у него в крови, как, впрочем, и музыка. Окончив в портовом городе детскую музыкальную школу, поступил в Сахалинский колледж искусств, учился у преподавателя Анатолия Жука. Но «московское небо» позвало талантливого юношу в другие края.

Однако бывших сахалинцев не бывает. И Игорь Николаев доказывает это личным примером. В душе он по-прежнему островитянин. Да и его песенное творчество не ограничится написанным. Ведь в душе поэта, композитора и исполнителя еще столько воспоминаний, мыслей и чувств. Они непременно выльются и в новые тексты, и в новые композиции. А пока слушайте обещанную песню.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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