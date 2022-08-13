Хиты от Евгения Мухина

Помните, в репертуаре замечательной артистки советской эстрады Клавдии Шульженко была песня: «О любви не говори – о ней все сказано. Сердце, верное любви, молчать обязано. Без причины не гори – умей владеть собой! О любви не говори, а молчать не в силах – пой!».

Южно-са­ха­лин­ский музыкант Евгений Мухин (вопреки такому совету) находит прекрасные слова, образы и мелодии, чтобы и объясниться Сахалину в искренней любви, и спеть о ней. В 2007 году у него вышел авторский альбом «Я люблю тебя, Южный!». В нем десять песен. Музыка, тексты, аранжировка, исполнение и студийная звукозапись – все это творчество Евгения. Как, впрочем, и анонс альбома.

«Остров Сахалин – это волшебная планета, на которой мне посчастливилось родиться, – написал музыкант. – Сахалин – ярко-зеленый изумруд, окольцованный бирюзою морских волн, дарит мне счастливую возможность оставаться вечным мальчишкой-романтиком, который может часами сидеть на берегу океана и просто смотреть на горизонт. Слушать таинственный шепот морского прибоя. Заплывать далеко-далеко от берега и восторженно осознавать, что тебя обнимает Вечность.

Возвращаясь на Сахалин после дальних, порой долгих поездок, еще только подлетая к острову, в самолете вдруг всем своим существом пронзительно понимаешь, что он Родной Остров! (Автор два этих слова пишет с большой буквы, тем самым выражая особое отношение к малой родине. – Л. С.). Надеюсь, мои песни о Сахалине будут особенно близки землякам… Не имея профессионального певческого голоса, я спел для вас эти песни своим сердцем, своей душой…».

В первом альбоме Евгения Мухина представлены такие песни, как «Наш любимый остров», «Нефтегорск», «На танцплощадочке», «Наш Сахалин», «Родной аэропорт», «С Новым годом, Южно-Сахалинск», «Волшебный замок», «Прости, Сахалин… Прощай…».

Можно сказать, если не гимном, то визитной карточкой областного центра стала композиция «Я люблю тебя, Южный!». Она тоже значится в альбомной дискографии. А песню, которую мы сегодня представляем в рамках редакционного проекта «Воспетые острова», можно назвать своеобразным местным хитом.

Примечательно, что у нее два названия: «Сахалинские девчонки!» и «Я – сахалинская девчонка». Дело в том, что на одну мелодию автор написал два текстовых варианта – для мужского и женского голоса. В первом случае мы услышим композицию в исполнении Евгения Мухина, во втором песню в клипе представляет южно-сахалинская вокально-танцевальная студия «Юла», созданная более двух десятилетий назад вокалисткой Александрой Агаевой. (Кстати, ее творчество мы представляли в рамках нашего проекта).

В сентябре 2007 года на международном конкурсе «Звездная юность планеты» в детском центре «Орленок» Краснодарского края наша «Юла» завоевала диплом лауреата I степени. Она исполняла песни островных авторов, в том числе и композицию Евгения Мухина «Я – сахалинская девчонка». Разумеется, в свойственной этой студии яркой, зажигательной, озорной манере. Юные островитянки так понравились жюри, что их пригласили выступить на конкурсном гала-концерте, который вела бессменная телеведущая «Песни года» Ангелина Вовк.

Прошли годы, но оба варианта этой композиции, представленные в социальных сетях, по-прежнему набирают большое число просмотров. Более того, эту песню охотно разучивают и поют дошколята, подростки, молодежь. Да и люди старшего поколения слушают ее с удовольствием, а потом еще (как и ее автор) наслаждаются таинственным шепотом морского прибоя, которым и завершается звукозапись.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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