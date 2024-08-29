Четверг, 29 августа, 2024
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Хмуриться не надо, Лада! Портрет сахалинского сентября

Девятый месяц года принято называть сахалинским летом.

Для островных широт вообще характерно, что тот или иной сезон года не вполне совпадает с календарём – первая половина сентября, например, это ещё продолжение августа. Настоящие осенние явления в природе происходят позже, например, листопад – в октябре. Каким будет сентябрь в нынешнем сезоне?

По данным регионального управления гидрометеослужбы, к сентябрю островная область подошла с неустойчивой погодой, кратковременными дождями, влиянием южного циклона с осадками разной интенсивности. При этом конец нынешнего августа не принёс резких скачков температурного фона.

Еженедельно в наши широты поступали огромные массы тёплого и влажного воздуха из тропиков. Образно говоря, это остатки, лоскутья, оставшиеся от грозных тайфунов. Как говорится, бог миловал – острова эта беда миновала. Тем не менее если в центральной и северной частях Сахалина осадков за месяц выпало в пределах нормы, то на юге с ними явный перебор. Местами – в Холмском, Невельском районах – «перевыполнение плана» за неделю до конца месяца уже превысило два раза! В Южно-Сахалинске при месячной норме 107 мм показатель зашкалил за 190 мм. Может, хоть в сентябре будет посуше?

Росгидромет в своём вероятностном прогнозе температуры и осадков на вегетационный период пометил Сахалин, Курилы, а также расположенные по соседству часть Камчатки, Хабаровский край, Приморье голубым цветом. Это означает, что температурный фон будет около средней месячной нормы с возможным понижением до 20 процентов. Никаких аномалий с осадками не ожидается, всё в пределах нормы.

Среднемесячная температура воздуха в Южно-Сахалинске плюс 13,5°, сумма осадков 103 мм (в августе 107). Продолжительность солнечного сияния 189 часов (в августе 165).

Самым тёплым за историю наблюдений выдался сентябрь прошлого года: плюс 16,2°, а самым холодным в 1966 и 1992 годах: плюс 11,1°.

Обычно в первой половине сентября на юге продолжается купальный сезон. Во всяком случае, в Тёплых озерах вода ещё позволяет поплескаться в хорошую погоду. Периодически наши широты навещают фронтальные разделы, которые несут со стороны Китая, Приморья и Хабаровского края дождливую погоду. Ночью температура воздуха ещё не опускается ниже 0°.

В областном центре средняя месячная температура плюс 13°, то есть чуть ниже августовского показателя.

Осеннее равноденствие в нынешнем году придётся на 23 сентября. Как известно, в этот момент Солнце пересечёт экватор и начнёт перемещаться из Северного полушария в Южное. Соответственно, у нас наступит астрономическая осень, а для тех, кто «под нами вверх ногами» – весна. В дальнейшем будет сокращаться продолжительность дня и увеличиваться – ночи. И так до зимнего солнцестояния 21 декабря.

Православные христиане в день осеннего равноденствия отмечают праздник Рождества Богородицы. В древности славяне в этот день, помимо прочих ритуалов, почитали богиню Ладу, покровительницу свадеб. После завершения полевых работ многие играли свадьбы, потому и обращались к Ладе за благословением и покровительством.

Проводились и другие специальные народные ритуалы для привлечения счастья и удачи. Хозяйки, рассчитывая привлечь в дом счастье и благополучие, пекли пироги с яблоками и капустой. При этом гадали: если тесто поднимается быстро, жди улучшений в семье уже в ближайшем году.

В языческие времена на Руси сентябрь называли по-другому: вересень, хмурень, зоревник, ревун.

Семён РЕЧКИН.

 

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