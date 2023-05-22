Хочу видеть!

Во многих городских автобусах почти все окна заклеены мелкой сеточкой, на которой размещена разная реклама. Снаружи кажется, что эти картинки непрозрачные, на самом деле сквозь них изнутри можно рассмотреть абрисы зданий, скверов. Видимость такая, чтобы только ориентироваться в остановках, не пропустить нужную.

Понимаю, для транспортного предприятия это доход, а для пассажиров? Я, например, принадлежу к тем, кто любит разглядывать все, что проплывает за окном автобуса, отмечать всякие изменения в городе, любоваться картинами природы.

Сейчас, например, объект моих любований – цветущая сакура. Я знаю чуть ли не каждое дерево в Южном, дарящее нам по весне прекрасное настроение. Однако из автобусных окон через сеточку видны лишь грязно-розовые пятна.

Очень меня раздражает эта сеточка с рекламой.

Да и гостям города, наверное, неинтересно ездить в автобусах, из которых ничего не разглядишь.

На днях ехал по Южному на новой «тройке». Рядом сидел прилетевший откуда-то мужчина. «Тройка» идет от аэропорта, а мужчина был с чемоданом – вот почему я решил, что это гость.

Но по ходу движения автобуса мой сосед комментировал, что видел, удивлялся, восклицал. Так я узнал, что он вообще-то южносахалинец, только не был на родине больше десяти лет. Человек так радовался преображению города, что и я подключился к обсуждению перемен.

Мы ехали на новой «тройке» – зеленой, у которой все окна девственно чисты и прозрачны. Эти автобусы появились еще на маршрутах № 81, 222, 20. Очень хорошие машины, красивые, комфортные.

Неужели и у них скоро заклеят окна рекламой?

Юрий Чернов, г. Южно-Сахалинск.