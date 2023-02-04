Хоккеисты команды «Сахалинские акулы» вывели на лед жителей Южно-Сахалинска

На массовых катаниях на льду комплекса «Арена Сити» собралось около 350 горожан. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, мероприятие было проведено впервые, как благотворительная акция «Единой России» и местного отделения МГЕР в рамках проекта «Сопричастность». Все собранные средства направят на нужды сахалинцев, которые несут службу на СВО.

Островитян ждали три сеанса катания по 45 минут, фото- и автограф-сессии, чайный стол. Каждый мог задать свой вопрос спортсменам.

— Это очень приятный опыт. Здорово, что болельщики могут познакомиться с нами и пообщаться в родной для нас обстановке. Мы в свою очередь, поможем всем желающим научиться кататься с конусами и метко забрасывать шайбу в ворота, — отметил нападающий «Сахалинских акул» Александр Морозов.