Хоккейный «Кубок Сахалина» забрали москвичи

В островной столице завершился «Кубок Сахалина» по хоккею среди любительских команд. Главный трофей оспаривали по две команды с запада (Москва) и востока (Сахалин, Камчатка) страны.

Перед заключительным матчем уже были известны победитель турнира («Rocket Team» из Москвы) и серебряный призер (сахалинский «Вулкан»). Поэтому камчатский «Тымлат» и московская «Бутырка» бились за бронзу. Сильнее оказался «Тымлат», забравший у соперника победу (3:2), сообщила пресс-служба минспорта островной области.

«Бутырке» можно только посочувствовать. Все три матча она проиграла с одинаковым минимальным счетом (2:3). Будь москвичи хоть немного удачливее, итоги состязаний были бы совсем иными.

Положение команд:

«Rocket Team» (Москва) – 9 очков. «Вулкан» (Сахалин) – 6 очков. «Тымлат» (Камчатка) – 3 очка. «Бутырка» (Москва) – 0 очков.

Вообще организаторы (Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области) подобрали очень конкурентный состав.

Только одна игра завершилась победой с перевесом в три гола, тогда как минимальное преимущество было зафиксировано четыре раза (3:2 – три раза, 2:1 – один).

В шести матчах было заброшено 27 шайб (в среднем, 4,5 шайбы за игру). Ни одна из команд не смогла забросить более четырех шайб за матч и никому не удалось сохранить свои ворота «забетонированными».

Фото спортшколы «Кристалл».